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إقتصاد
الذهب يتراجع رغم رهانات وقف رفع الفائدة مع صعود الدولار
Lebanon 24
05-06-2023
|
13:00
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تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % مسجلا 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 آيار.
وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7 % بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل/نيسان عند 3.4 %.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.54 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1008.07 دولار أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار. (العربية)
المصدر: العربية
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