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إقتصاد

تفاؤل كبير.. هكذا أقفلت أسواق الأسهم في الخليج اليوم

Lebanon 24
05-06-2023 | 12:30
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، اليوم، وسط تفاؤل بأن الفيدرالي الأميركي سيوقف رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
 
وتتوقع الأسواق الآن إبقاء الفيدرالي لمعدلات الفائدة دون رفع بنسبة 79.4 بالمئة حسب بيانات مؤشر CME FedWatch.
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وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بأكثر من دولار للبرميل بعد قرارات "أوبك+"، الأحد.

 
هذا وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.6 بالمئة، مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اثنين بالمئة، وسهم أرامكو السعودية 1.2 بالمئة.

كما أغلق مؤشر دبي مرتفعا بنسبة 1.4 بالمئة، بعد أن قفز سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 6.4 بالمئة.

وارتفع أيضاً المؤشر القطري بنسبة 0.4 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.

 
أما مؤشر أبوظبي فعاكس التيار وانخفض بنسبة 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 0.6 بالمئة، متأثراً بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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