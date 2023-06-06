أسعار النفط... الى مزيد من الانخفاض

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تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج، وفقا لوكالة "رويترز".وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة ليسجل 71.90 دولار للبرميل.وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار، الاثنين، بينما زاد الخام الأميركي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا، في يوليو المقبل.ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.ويضخ تحالف أوبك+ حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط الخام العالمي.لكن كثيرا من هذه التخفيضات التي أعلنت بعد اجتماع أوبك في فيينا، الأحد، ربما لا يكون لها تأثير حقيقي، إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنغولا لتتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.(الحرة)