24
o
بيروت
24
o
طرابلس
17
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار النفط... الى مزيد من الانخفاض
Lebanon 24
06-06-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج، وفقا لوكالة "رويترز".
وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة ليسجل 71.90 دولار للبرميل.
Advertisement
وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار، الاثنين، بينما زاد الخام الأميركي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا، في يوليو المقبل.
ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.
ويضخ تحالف أوبك+ حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط الخام العالمي.
لكن كثيرا من هذه التخفيضات التي أعلنت بعد اجتماع أوبك في فيينا، الأحد، ربما لا يكون لها تأثير حقيقي، إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنغولا لتتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مصير الدولار بعد رحيل سلامة: تحليق أو هبوط ؟
Lebanon 24
مصير الدولار بعد رحيل سلامة: تحليق أو هبوط ؟
05:00 | 2023-06-05
05/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:41 | 2023-06-06
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:15 | 2023-06-06
الدولار متوافر ونقص بالليرة.. ماذا يحصل في السوق؟
02:44 | 2023-06-06
"قفزة" لـ"الدولار" الأسترالي.. ما السبب؟
02:32 | 2023-06-06
تراجع حاد في إعلانات "تويتر".. وماسك يحذر من الإفلاس!
23:00 | 2023-06-05
الدينار العراقي يهبط مجددا أمام الدولار... اليكم آخر الارقام
15:20 | 2023-06-05
لائحة بـ"أكبر 12 إقتصاداً" في العالم خلال الـ2023.. من جاء في الصدارة؟
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 10:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 10:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 10:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact