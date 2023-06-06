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إقتصاد

بين روسيا والجزائر... المزيد من الاعمال التجارية

Lebanon 24
06-06-2023 | 08:00
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كشف مسؤول روسي أن روسيا تخطط لزيادة التجارة بشكل ملحوظ مع الجزائر، وذلك مع إطلاق آلية للتعاملات المالية بين البلدين تكون بديلا لمنظومة "سويفت" (SWIFT).

وأشار رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الخارجي في غرفة تجارة وصناعة موسكو دميتري شاتونوف، خلال مقابلة مع RT، إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والجزائر الآن عند مستوى 3 مليارات دولار.
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وقال شاتونوف: "هناك اهتمام كبير من جانب الجزائر، بما في ذلك قطاع الأعمال والحكومة ومؤسسات الدولة، في تحرير أنفسهم من التبعية التي نشأت في ظل "سويفت"، الكل يريد أن يكون أكثر حرية وأن ينتهج سياسته الخاصة الأكثر استقلالية".

وأضاف المسؤول: "إذا تمكنا من إنشاء نظام دفع مستقل، فإن هذا على الأقل سيسهل على شركاتنا (الروسية) والشركات الجزائرية التصدير والاستيراد وسنحصل على زيادة في التبادل التجاري".(RT)


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