25
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"قفزة" لـ"الدولار" الأسترالي.. ما السبب؟
Lebanon 24
06-06-2023
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف أيار، الثلاثاء، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، على غير المتوقع.
وسجل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات ارتفاعا بنسبة 0.73 بالمئة إلى 0.6665 دولار بعدما قفز إلى 0.6677 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 أيار.
Advertisement
وقرر البنك المركزي الأسترالي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.1 بالمئة، عند أعلى مستوى منذ أبريل 2012، وبما يتجاوز مستهدف التضخم الذي يتراوح بين 2 و3 بالمئة.
وقال محافظ المركزي الأسترالي، فيليب لوي، إنه على الرغم من أن التضخم قد تجاوز ذروته، إلا أنه لا تزال هناك مؤشرات تظهر استمرار التضخم.
وأشار إلى أنه قد تكون هناك لمزيد من التشديد في السياسة النقدية في المستقبل من أجل السيطرة على التضخم.
في المقابل، واصل الدولار الأميركي تراجعه عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مقابل عملات رئيسية بعد بيانات ضعيفة على نحو غير متوقع لقطاع الخدمات الأميركي صدرت مساء أمس عززت توقعات بألا يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن ذلك يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية في الشهور المقبلة.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية 0.11 بالمئة إلى 103.89 بعد تقلبات لعدة أيام شهدت بلوغه أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 104.70 في آخر أيام أيار ليتراجع بعدها إثر تلميح مسؤولي المركزي الأميركي بأنهم قد لا يرفعون الفائدة في حزيران.
وانخفض الدولار 0.05 بالمئة إلى 139.49 ين، وارتفع اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0722 دولار وصعد الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2450 دولار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
14:05 | 2023-06-05
05/06/2023 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-06-06
مصر تتوقف عن الحصول على قروض جديدة... اليكم التفاصيل
04:30 | 2023-06-06
طباعة الـ500 ألف قريباً جداً.. وداعاً للفئات ما دون الـ50 ألفاً!
03:41 | 2023-06-06
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:15 | 2023-06-06
الدولار متوافر ونقص بالليرة.. ماذا يحصل في السوق؟
02:32 | 2023-06-06
تراجع حاد في إعلانات "تويتر".. وماسك يحذر من الإفلاس!
02:00 | 2023-06-06
أسعار النفط... الى مزيد من الانخفاض
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact