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إقتصاد
الذهب يستقر وسط آمال بتوقف المركزي الأميركي عن رفع الفائدة
Lebanon 24
06-06-2023
|
13:00
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استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأميركي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر.
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واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1977.30 دولار.
واستقر مؤشر الدولار بعدما هبط أمس الاثنين بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 3.683%، وفق رويترز.
وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن قطاع الخدمات الأميركي لم يسجل نموا يذكر في أيار مع تباطؤ الطلبيات الجديدة وهو ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الأميركي في معركته ضد التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 23.5595 دولار للأونصة بينما هبط البلاتين 0.2% إلى 1028.03 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم عند 1413.10 دولار بعدما هبط في الجلسة الماضية. (العربية)
المصدر: العربية
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