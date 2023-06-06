Advertisement

إقتصاد

أسهم أوروبا مستقرة وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

Lebanon 24
06-06-2023 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1074745-638216555183855359.PNG
Doc-P-1074745-638216555183855359.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقرت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، وسط مخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما بدد دعما من أسهم قطاع الرعاية الصحية الدفاعية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 459.78 نقطة.
Advertisement

وكان المؤشر قد هبط في الجلسة السابقة بسبب بيانات أشارت إلى ضعف نشاط الشركات الأميركية، ودفعت المستثمرين إلى جني الأرباح بعد تعافي الأسهم الأسبوع الماضي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت الاثنين، إن هناك "بوادر اعتدال" في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو، لكن من السابق لأوانه إعلان بلوغ هذا المقياس الرئيسي لنمو الأسعار ذروته.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.8 بالمئة، متصدرة خسائر القطاعات لليوم، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية 0.6 بالمئة. (سكاي نيوز)                  
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:30 | 2023-06-06
09:45 | 2023-06-06
09:15 | 2023-06-06
08:24 | 2023-06-06
08:12 | 2023-06-06
08:00 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website