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إقتصاد
أسهم أوروبا مستقرة وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة
Lebanon 24
06-06-2023
|
10:15
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استقرت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، وسط مخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما بدد دعما من أسهم قطاع الرعاية الصحية الدفاعية.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 459.78 نقطة.
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وكان المؤشر قد هبط في الجلسة السابقة بسبب بيانات أشارت إلى ضعف نشاط الشركات الأميركية، ودفعت المستثمرين إلى جني الأرباح بعد تعافي الأسهم الأسبوع الماضي.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت الاثنين، إن هناك "بوادر اعتدال" في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو، لكن من السابق لأوانه إعلان بلوغ هذا المقياس الرئيسي لنمو الأسعار ذروته.
وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.8 بالمئة، متصدرة خسائر القطاعات لليوم، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية 0.6 بالمئة. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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