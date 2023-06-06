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إقتصاد
لجنة البورصات الأميركية تقاضي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم
Lebanon 24
06-06-2023
|
16:00
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تلقى سوق العملات المشفرة ضربة موجعة إثر إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية توجيهها لدعوى قضائية ضد منصة "بايننس"، وهي أكبر شركة لتداول العملات المشفرة في العالم.
وجاءت الدعوى القضائية من اللجنه بثلاث تهم رئيسية وهي، انتهاك قواعد حماية المستثمرين من خلال تشغيل منصة تداول غير مسجلة، والتلاعب في ضوابط التداول، بالإضافة إلى بيع أوراق مالية غير مسجلة، أي أنها تعمل في مجالات غير مرخص لها العمل بها.
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وعلى إثر هذا الإجراء، تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير، حيث خسرت عملة بتكوين أكثر من 6%، لتلامس 25 ألف دولار، وخسرت القيمة السوقية للعملات المشفرة أكثر من 50 مليار دولار في لحظات عقب الإعلان عن هذه الأخبار. (العربية)
المصدر: العربية
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