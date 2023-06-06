Advertisement

إقتصاد

لجنة البورصات الأميركية تقاضي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم

Lebanon 24
06-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1074770-638216594976756107.jpg
Doc-P-1074770-638216594976756107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى سوق العملات المشفرة ضربة موجعة إثر إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية توجيهها لدعوى قضائية ضد منصة "بايننس"، وهي أكبر شركة لتداول العملات المشفرة في العالم.

وجاءت الدعوى القضائية من اللجنه بثلاث تهم رئيسية وهي، انتهاك قواعد حماية المستثمرين من خلال تشغيل منصة تداول غير مسجلة، والتلاعب في ضوابط التداول، بالإضافة إلى بيع أوراق مالية غير مسجلة، أي أنها تعمل في مجالات غير مرخص لها العمل بها.
Advertisement

وعلى إثر هذا الإجراء، تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير، حيث خسرت عملة بتكوين أكثر من 6%، لتلامس 25 ألف دولار، وخسرت القيمة السوقية للعملات المشفرة أكثر من 50 مليار دولار في لحظات عقب الإعلان عن هذه الأخبار. (العربية)              
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:16 | 2023-06-07
03:00 | 2023-06-07
02:29 | 2023-06-07
02:00 | 2023-06-07
01:39 | 2023-06-07
23:33 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website