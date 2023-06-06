"سبوتيفاي" تُسرّح 2% من موظفيها

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مع استمرار معاناة قطاع التكنولوجيا من مخاوف التباطؤ الاقتصادي، أعلنت منصة سبوتيفاي السويدية المتخصصة في مجال المحتوى الصوتي، الاستغناء عن مئتي وظيفة في أنشطتها في مجال المدونات الصوتية "بودكاست"، ما يوازي 2 بالمئة من إجمالي موظفيها.وبعد أقل من ستة أشهر على حملة تسريح أولى استغنت بموجبها عن 600 وظيفة، أوضحت المنصة أنها بدات "المرحلة الأولى" من "استراتيجية البودكاست"، بعد استثمارات طائلة في السنوات الأخيرة.أخبار ذات صلةوأشارت المجموعة المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك، في بيان إلى أنها اتخذت "القرار الصعب لكن "الضروري" بالاستغناء عن حوالى مئتي موظف يعملون في أنشطتها في مجال البودكاست. (سكاي نيوز)