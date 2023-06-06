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إقتصاد

"سبوتيفاي" تُسرّح 2% من موظفيها

Lebanon 24
06-06-2023 | 08:12
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مع استمرار معاناة قطاع التكنولوجيا من مخاوف التباطؤ الاقتصادي، أعلنت منصة سبوتيفاي السويدية المتخصصة في مجال المحتوى الصوتي، الاستغناء عن مئتي وظيفة في أنشطتها في مجال المدونات الصوتية "بودكاست"، ما يوازي 2 بالمئة من إجمالي موظفيها.
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وبعد أقل من ستة أشهر على حملة تسريح أولى استغنت بموجبها عن 600 وظيفة، أوضحت المنصة أنها بدات "المرحلة الأولى" من "استراتيجية البودكاست"، بعد استثمارات طائلة في السنوات الأخيرة.

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وأشارت المجموعة المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك، في بيان إلى أنها اتخذت "القرار الصعب لكن "الضروري" بالاستغناء عن حوالى مئتي موظف يعملون في أنشطتها في مجال البودكاست. (سكاي نيوز)
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