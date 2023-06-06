Advertisement

إقتصاد

طرح 8 أندية رياضية للاستثمار في السعودية.. فما هي العوامل الجاذبة؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1074793-638216652624739279.jpg
Doc-P-1074793-638216652624739279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم الإعلان يوم أمس عن مشروع لتخصيص 8 أندية رياضية في السعودية، على رأسها أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي.

وستؤول ملكية هذه الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، في المرحلة الأولى، حيث سيتم تطويرها وضخ الاستثمارات فيها، قبل طرحها للتخصيص بدءا من الربع الأخير من 2023.
Advertisement

ويعتبر الهدف الأول من هذا المشروع هو زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، إن من المبكر الحديث عن دخول هذه الأندية السعودية سوق الأسهم، فيما تعتبر خطوة نقل الملكية مهمة هامة تمهيدا لموضوع التخصيص.

وأضاف أن الأندية لديها العديد من مصادر الدخل، تشمل عقود الرعاية والتذاكر وعقود البث.

وبشأن مصروفاتها قال الغيث "المصاريف كبيرة، عقود اللاعبين قيمتها مرتفعة، والمصاريف التشغيلية أيضا، ومع دخول صندوق الاستثمارات العامة ستتخذ خطوات لحوكمة النوادي، لتتقلص المصاريف".

ولفت الغيث إلى أنه من الصعب جدا أن تحقق النوادي أرباحا، وبشكل عام مصاريفها هي أكبر من إيراداتها.

وحول مسألة التقييم قال إنها عملية صعبة خاصة وأنه توجد أشياء غير ملموسة تدخل في عملية التقييم مثل شعار النادي.

"توجد تجارب ناجحة في لأندية تم طرحها في الأسواق وحققت نجاحا، من بينها نادي مانستر يونايتد، حيث كانت تقل قيمته عن 40 مليون دولار في عام 1991 في وقت الطرح، والآن تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار"، وفقا للغيث.

وأوضح أن ارتفاع أسعار أسهم الأندية في أسواق المال يخلق فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين. (العربية)

إقتصاد

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:30 | 2023-06-06
10:15 | 2023-06-06
09:45 | 2023-06-06
08:24 | 2023-06-06
08:12 | 2023-06-06
08:00 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website