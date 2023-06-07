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إقتصاد

اسعار القمح ترتفع عالمياً... ما هي الاسباب؟

Lebanon 24
07-06-2023 | 02:00
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ارتفعت أسعار القمح اليوم متأثرة بتدمير سد "نوفا كاخوفكا" الأوكراني في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية.

وارتفعت أسعار القمح اليوم بنحو 3% بعد سلسلة من التراجعات دامت 30 شهرا.

وفي إطار المخاطر المترتبة على تفجير السد، قالت مستشارة مدير مكتب رئيس أوكرانيا، إن هدف الروس من تفجير السد هو ضرب القطاع الزراعي الأوكراني وإزاحة أوكرانيا كمنافس وابتزاز العالم بأزمات الجوع.
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وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أمس، أن القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها يمكن تمديدها حتى 15 سبتمبر.

وتعرض سد نوفا كاخوفكا الاستراتيجي المهم في جنوب أوكرانيا للتدمير. وتفجير السد الضخم يعادل تأثيره بحسب الخبراء تأثير انفجار قنبلة نووية وسيؤدي إلى عواقب بيئية واقتصادية وتكنولوجية ضخمة على المنطقة المحلية.

وخلال أربعة أيام، ستغمر المياه المنطقة برمتها.. لأجل ذلك يجب إجلاء المدنيين والحيوانات بأسرع وقت ممكن لتجنب الكارثة. وقد تم تدمير أربعة توربينات في محطة "نوفا كاخوفكا" جنوب أوكرانيا، وارتفع منسوب المياه إلى 10 أمتار. (العربية) 
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