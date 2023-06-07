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إقتصاد

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

Lebanon 24
07-06-2023 | 02:29
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تراجعت الليرة التركية بنحو ثلاثة بالمئة، وهوت لمستوى قياسي جديد لتواصل الخسائر التي تتكبدها منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته مطلع الأسبوع بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وانخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية 2.8 بالمئة إلى 22.15 مقابل الدولار لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5 بالمئة.
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وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.
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