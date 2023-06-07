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إقتصاد

على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
07-06-2023 | 03:00
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93000 و 93300 ليرة للدولار الواحد.
 
وهو السعر نفسه الذي اقفل عليه الدولار مساء أمس

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