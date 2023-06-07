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إقتصاد
المدير العام للاقتصاد: صادرات لبنان الى الاتحاد فاقت 600 مليون دولار العام 2022
Lebanon 24
07-06-2023
|
04:12
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إلتقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، على هامش اجتماع المنبر الاقليمي السادس للاتحاد من اجل المتوسط للتجارة والاستثمار، بممثلين عن المفوضية الاوروبية في بروكسل، في حضور مندوب لبنان لدى الاتحاد الاوروبي السفير فادي حاج علي ورئيسة دائرة التجارة الخارجية بالانابة زينة حركة، وسكرتير البعثة رالف مطر والملحق الاقتصادي سعد الله زعيتر.
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وفي خلال اللقاء بممثلين عن المديرية العامة للتجارة والمديرية العامة للجمارك والاتحاد الجمركي لدى المفوضية الاوروبية، أكد ابو حيدر "التزام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي وبتحقيق اقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الشراكة، خصوصا بعد ان وصلت صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي عند أعلى مستوى لها بقيمة فاقت 600 مليون دولار في العام 2022".
وشكر ابو حيدر الجانب الاوروبي "للتعاون البناء بعد إدراج لبنان على لائحة الدول المخولة بتصدير منتجات ذات منشأ حيواني" وحث الجانب الاوروبي على "استثناء لبنان من الشروط الاوروبية الجديدة الخاصة بالمنتجات المركبة".
وتم الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للتجارة والاستثمار بين لبنان والاتحاد الاوروبي خلال الربع الاخير من عام 2023.
وأفاد الجانب الاوروبي بأن "وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على المسار القانوني لاعتماد قواعد منشأ حديثة أقل صرامة وتقييداً على المصدر اللبناني".
وتم التطرق الى تعزيز التعاون في مجال الاعمال وربط الشركات اللبنانية بالاسواق الخارجية من خلال انضمام لبنان الى شبكة الشركات الاوروبية.
الى ذلك، نوه ابو حيدر بـ"الجهود الجبارة التي تبذلها بعثة لبنان لدى الاتحاد الاوروبي لتنشيط العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي".
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