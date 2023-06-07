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إقتصاد

مليونير يتقدّم لامتحانات الثانوية العامة للمرة الـ27... من هو؟

Lebanon 24
07-06-2023 | 11:14
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من بين ملايين الصينيين الذين يتقدمون إلى امتحانات "غاوكاو" المُساوية للثانوية العامة، مليونير في السادسة والخمسين يُدعى ليانغ شي، يجرّب حظه للمرة السابعة والعشرين.

ولكي يحظى هذه السنة بفرص النجاح في الامتحانات التي يتقدم إليها 13 مليون مرشح، عاش ليانغ شي منذ أشهر "حياة راهب"، على حدّ وصفه، إذ يستيقظ يومياً عند الفجر، ويغوص في الكتب لمدة 12 ساعة. (العربية)
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