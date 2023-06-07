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إقتصاد

أسواق الطاقة العالمية بين ولي العهد السعودي وبوتين

Lebanon 24
07-06-2023 | 23:33
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلالها تقوية العلاقات التجارية، وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.

وذكر بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان".
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وأضاف: "تم تركيز الاهتمام بشكل خاص على الإجراءات المتعلقة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع الواعدة المشتركة في المملكة العربية السعودية، فضلا عن بحث مجالات الاستثمار ونقل اللوجستيات والطاقة".
ولفت الكرملين إلى أن بوتين وولي العهد السعودي ثمنا التعاون في إطار "أوبك+".
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