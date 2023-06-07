أسواق الطاقة العالمية بين ولي العهد السعودي وبوتين

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلالها تقوية العلاقات التجارية، وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.وذكر بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان".وأضاف: "تم تركيز الاهتمام بشكل خاص على الإجراءات المتعلقة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع الواعدة المشتركة في المملكة العربية السعودية، فضلا عن بحث مجالات الاستثمار ونقل اللوجستيات والطاقة".