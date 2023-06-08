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إقتصاد
بعد ارتفاعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
08-06-2023
|
02:34
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سجّل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93000 و93100 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مسا أمس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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