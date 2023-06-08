بعد ارتفاعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93000 و93100 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مسا أمس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.