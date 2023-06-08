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إقتصاد

قفزة مفاجئة في نمو الاقتصاد الياباني بالربع الأول

Lebanon 24
08-06-2023 | 05:00
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قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى 2.7 بالمئة بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وذلك بحسب البيانات المعدلة، مقارنة مع القراءة الأولية البالغة 1.6 بالمئة.

وفاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بكثير متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 1.9 بالمئة على أساس سنوي، كما أنه يزيد كثيرا عن 0.4 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.
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وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد الياباني 0.7 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، وبما يزيد عن التقديرات الأولية البالغة 0.4 بالمئة الصادرة في 17 أيار.
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