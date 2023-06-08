تراجع جديد للدولار... ماذا عن أسعار الذهب؟

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صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف، في تداولات اليوم، مع تراجع العملة الأميركية الدولار، وفي ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.17% ليصل إلى 1961.80 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.39% حتى 1947.56 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".كذلك ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.07% إلى 23.78 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.46% إلى 23.76 دولار للأونصة.وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات رئيسية، بنسبة 0.18% إلى 103.9140 نقطة. (روسيا اليوم)