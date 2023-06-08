منطقة اليورو تدخل في حالة الركود الاقتصادي... اليكم التفاصيل

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دخلت منطقة اليورو في حالة الركود الاقتصادي في الربع الأول من 2023، ويعد هذا الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تراجعا بنسبة 0.1% على أساس سنوي.وجاء ذلك بحسب بيانات نهائية نشرتها هيئة الاحصاءات الأوروبية "يوروستات"، اليوم الخميس، وقالت الهيئة في بيان، إن "نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 بلغت 0.1% على أساس سنوي".ووفقا لهيئة الاحصاءات الأوروبية فإن منطقة اليورو منذ الربع الأول من العام الجاري في "حالة ركود تقني"، ويعرف المصطلح بأن الاقتصاد يدخل في حالة الركود بعد حدوث انكماش لربعين متتاليين.وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق في تقديراتها الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما في الربع الرابع من 2022 بنسبة 0.1% وفي الربع الأول من 2023 أفادت بأن النمو تسارع إلى 0.2%، إلا أن البيانات النهائية أظهرت اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو تراجع لربعين متتاليين خلافا للقراءة الأولية.(تاس)