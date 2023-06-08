Advertisement

إقتصاد

منطقة اليورو تدخل في حالة الركود الاقتصادي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-06-2023 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1075677-638218881754818957.jpg
Doc-P-1075677-638218881754818957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت منطقة اليورو في حالة الركود الاقتصادي في الربع الأول من 2023، ويعد هذا الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تراجعا بنسبة 0.1% على أساس سنوي.

وجاء ذلك بحسب بيانات نهائية نشرتها هيئة الاحصاءات الأوروبية "يوروستات"، اليوم الخميس، وقالت الهيئة في بيان، إن "نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 بلغت 0.1% على أساس سنوي".
Advertisement

ووفقا لهيئة الاحصاءات الأوروبية فإن منطقة اليورو منذ الربع الأول من العام الجاري في "حالة ركود تقني"، ويعرف المصطلح بأن الاقتصاد يدخل في حالة الركود بعد حدوث انكماش لربعين متتاليين. 

وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق في تقديراتها الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما في الربع الرابع من 2022 بنسبة 0.1% وفي الربع الأول من 2023 أفادت بأن النمو تسارع إلى 0.2%، إلا أن البيانات النهائية أظهرت اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو تراجع لربعين متتاليين خلافا للقراءة الأولية.(تاس)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:00 | 2023-06-09
01:39 | 2023-06-09
00:18 | 2023-06-09
23:23 | 2023-06-08
22:39 | 2023-06-08
16:22 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website