الذهب... كيف تبدو حركته بالمقارنة مع "الدولار"؟

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صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف، مع تراجع لبدولار الأميركيي، وفي ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.وبحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.17% ليصل إلى 1961.80 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.39% حتى 1947.56 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".كذلك ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.07% إلى 23.78 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.46% إلى 23.76 دولار للأونصة.وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، بنسبة 0.18% إلى 103.9140 نقطة.( بلومبرغ)