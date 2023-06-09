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إقتصاد

النفط يواصل تراجعه.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-06-2023 | 02:30
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انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف حيال الطلب على احتمال انكماش الإمدادات من منتجين عالميين بينما ظل المستثمرون متشككين في إمكانية إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران.
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وبحلول الساعة 0058 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 75.60 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 70.96 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو دولار، الخميس، معوضين بعض خسائرهما التي تجاوزت في وقت سابق ثلاثة دولارات، وذلك بعدما نفت واشنطن وطهران صحة تقرير لموقع ميدل إيست آي الإلكتروني يفيد بأنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق نووي.

وبالنسبة للأسبوع، يتجه الخامان لتكبد خسارة نحو واحد بالمئة ونحو أسبوع ثان من الخسائر.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن المكاسب تقلصت بعد زيادة مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز، "يبدو أن السوق لا تزال مرتابة إزاء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران".

ونفت الولايات المتحدة وإيران الخميس التقرير الذي يفيد بأنهما تقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات بما يشمل السماح لها بتصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا.

ولكن بعض المحللين يقولون إن أسعار النفط قد تزيد إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 حزيران. ولا يتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم أي رفع في ذلك الاجتماع.(سكاي نيوز)

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