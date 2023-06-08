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إقتصاد

النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

Lebanon 24
08-06-2023 | 23:00
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تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل،  لتسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي إذ زادت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.
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لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 حزيران.

قال محللون إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر أيضا على الخطوة القادمة للسعودية.
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