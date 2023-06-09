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إقتصاد

وكالة "فيتش" تخفض تصنيف دولة عربية الائتماني إلى "-ccc"

Lebanon 24
09-06-2023 | 23:00
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أكدت وكالة ‏"فيتش" أمس الجمعة خفض تصنيف تونس الائتماني إلى –‏ccc‏ حيث ‏ترى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها ‏الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.‏
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وأوضحت الوكالة في بيان أن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين ‏بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.‏

وفي ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحصل تونس على ‏تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023.‏

ومع ذلك، تتوقع الوكالة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف ‏في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.‏

وأشارت إلى أن التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق ‏النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة.‏

كما ترى أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعاً مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة ‏والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024.‏

وتقول ‏Fitch‏ تقول إن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل ‏تأثر الميزانية بالصدمات.‏ (cnbc)

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