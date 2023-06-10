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إقتصاد
مصرف يعتزم إلغاء 50 وظيفة.. ما السبب؟
Lebanon 24
10-06-2023
|
02:00
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تعتزم مجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأميركية لإلغاء 50 وظيفة في فروعها بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في أحدث موجة من تسريح الموظفين.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر قوله إن شطب الوظائف ضروري من أجل خفض نفقات البنك في ظل ظروف السوق غير المواتية.
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وقال إن الخطة تتضمن شطب 30 وظيفة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، و20 وظيفة في وحدة خدمات الشركات.
وبشكل منفصل، قالت الوكالة، الخميس الماضي، إن "سيتي غروب" فككت فريقها العالمي الذي يقدّم خدمات التحليل والتعليقات على أوضاع أسواق الصرف، مع الخروج من كل من لندن ونيويورك، إلى جانب فريق تداول سندات المؤسسات في أميركا اللاتينية.
يأتي ذلك في حين تواجه بنوك الاستثمار الأميركية بيئة صعبة بالنسبة على أنشطة إدارة صفقات الاندماج والاستحواذ والطروحات العامة الأولية بسبب المخاوف من أوضاع الاقتصاد الكلي في العالم.
وبدأت مجموعة "سيتي غروب" شطب مئات الوظائف في وقت سابق من العام الحالي، حيث كان قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الأشد تأثراً.
وتمثل الوظائف التي تقرر شطبها أقل من 1 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في سيتي غروب البالغ 240 ألف موظف، بحسب المصادر.(سكاي نيوز)
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