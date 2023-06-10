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إقتصاد

المركزي الإماراتي يعزز رصيده من الذهب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-06-2023 | 08:00
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لفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 38% بنهاية شهر آذار الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المركزي الإماراتي، الجمعة، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.413 مليار درهم (حوالي 4.74 مليار دولار) في نهاية آذار الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.77 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.638 مليار درهم (3.44 مليار دولار) في آذار 2022.
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وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد على أساس شهري بنحو 9.4 بالمئة أو ما يعادل 1.5 مليار درهم مقارنة بنحو 15.91 مليار درهم في شباط الماضي.

وبحسب البيانات، زاد رصيد المركزي الإماراتي من الذهب بنحو 8.5% أو ما يعادل 1.37 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 16.04 مليار درهم في كانون الأول 2022.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي الإماراتي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المركزي في الإمارات، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.(سكاي نيوز)




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