أسعار الفائدة في تركيا... اليكم آخر التوقعات

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قال بنك غولدمان ساكس، إن تعيين محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية التركية وحفيظة غاية أركان محافظا للبنك المركزي يشير إلى فهم واسع النطاق في الإدارة الجديدة لضرورة إجراء تعديلات نقدية ومالية.وقال البنك -معدلا عددا من توقعاته لتركيا- إن استقرار الاقتصاد "سيتطلب تعديلا كبيرا، ونعتقد أنه سيتم على مراحل، لسعر الصرف".وقال كليمنس جراف في مذكرة لعملاء البنك "من وجهة نظرنا، يشير هذا إلى أن صانع السياسة التقليدي سيرفع أسعار الفائدة إلى 40% وهو المستوى الحالي لسعر فائدة الإيداع".وأضاف جراف أنه بمجرد استقرار سعر الصرف وتوقعات التضخم، يمكن خفض سعر الفائدة بسرعة، ربما إلى 25% بحلول نهاية العام.وخفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 2.3% على أساس سنوي في عام 2023، هبوطا من 2.9% في توقع سابق.(العربية)