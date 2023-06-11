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إقتصاد
عقود اميركية لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بـ3.1 مليون برميل
Lebanon 24
11-06-2023
|
13:00
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منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.
وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 ملايين برميل من النفط الخام في اب بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولارا، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولارا للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الاستراتيجي في العام الماضي.
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وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في ايار عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملئ مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. (العربية)
المصدر: العربية
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