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إقتصاد
استكمال عملية استحواذ مصرف "UBS" على كريدي سويس
Lebanon 24
12-06-2023
|
02:28
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استكمل مصرف "UBS" السويسري العملاق عملية الاستحواذ على مصرف "كريدي سويس"، وفق ما أعلن في رسالة مفتوحة نشرت الاثنين، في صحيفة "إن زي زي" السويسرية.
وأفاد المصرف "استكملنا عملية الاستحواذ القانونية على كريدي سويس"، معلناً "بدء فصل تاريخي جديد".
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