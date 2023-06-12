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إقتصاد

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
12-06-2023 | 02:30
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و 93300 ليرة لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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