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إقتصاد
السعودية توقع اتفاقيات بـ 10 مليارات دولار مع شركات صينية
Lebanon 24
12-06-2023
|
04:06
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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، عن توقيع اتفاقات استثمارية بـ 10 مليارات دولار مع شركات صينية، خلال اليوم الأول من مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في الرياض، من بينها صفقات بـ 8 مليارات دولار على الأقل لمصلحة جهات في المملكة.
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وتستضيف الرياض على مدى يومين النسخة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، بحضور نحو 3500 شخص من 24 بلدا، بحسب بيانات وزارة الاستثمار، وبعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للرياض حيث عقد عدة قمم لتعزيز أواصر بكين بالمنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إنّه تم توقيع "اتفاقيات استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أميركي" في اليوم الأول.
وتوزّع المبلغ على "أكثر من 30 اتفاقا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية".
وتضمن ذلك "مذكرة تفاهم بقيمة 5.6 مليارات دولار بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية Human Horizons لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث السيارات وتطويرها وتصنيعها ومبيعاتها".
وأشارت وزارة الاستثمار الى اتفاق آخر "بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى السعودية ومجموعة زهونغهوان الدولية (هونغ كونغ) المحدودة لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام في المملكة العربية السعودية".
كما تم توقيع اتفاقية أخرى "بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK السعودية وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروع لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي".
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض، أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ب"عصر جديد" في العلاقات العربية الصينية.
وقال إنّ "اجتماعنا اليوم فرصة … للعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على شعوبنا".
وأشار إلى "الأهمية البالغة والإمكانيات الكبيرة والرؤى المشتركة" في العلاقات "الاستثمارية والتجارية" بين الصين والدول العربية.
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