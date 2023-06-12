Advertisement

إقتصاد

السعودية توقع اتفاقيات بـ 10 مليارات دولار مع شركات صينية

Lebanon 24
12-06-2023 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1076702-638221649044606781.jpg
Doc-P-1076702-638221649044606781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، عن توقيع اتفاقات استثمارية بـ 10 مليارات دولار مع شركات صينية، خلال اليوم الأول من مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في الرياض، من بينها صفقات بـ 8 مليارات دولار على الأقل لمصلحة جهات في المملكة.
Advertisement

وتستضيف الرياض على مدى يومين النسخة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، بحضور نحو 3500 شخص من 24 بلدا، بحسب بيانات وزارة الاستثمار، وبعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للرياض حيث عقد عدة قمم لتعزيز أواصر بكين بالمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إنّه تم توقيع "اتفاقيات استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أميركي" في اليوم الأول.

وتوزّع المبلغ على "أكثر من 30 اتفاقا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية".

وتضمن ذلك "مذكرة تفاهم بقيمة 5.6 مليارات دولار بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية Human Horizons لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث السيارات وتطويرها وتصنيعها ومبيعاتها".
وأشارت وزارة الاستثمار الى اتفاق آخر "بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى السعودية ومجموعة زهونغهوان الدولية (هونغ كونغ) المحدودة لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام في المملكة العربية السعودية".

كما تم توقيع اتفاقية أخرى "بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK السعودية وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروع لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي".

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض، أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ب"عصر جديد" في العلاقات العربية الصينية.

وقال إنّ "اجتماعنا اليوم فرصة … للعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على شعوبنا".

وأشار إلى "الأهمية البالغة والإمكانيات الكبيرة والرؤى المشتركة" في العلاقات "الاستثمارية والتجارية" بين الصين والدول العربية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2023-06-12
05:00 | 2023-06-12
02:30 | 2023-06-12
02:28 | 2023-06-12
02:00 | 2023-06-12
00:00 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website