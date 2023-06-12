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إقتصاد

أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع

Lebanon 24
12-06-2023 | 15:00
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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين في مستهل أسبوع حافل باجتماعات مهمة للبنوك المركزية حول السياسات النقدية، وارتفعت أسهم شركة نوفارتس السويسرية للأدوية بعدما وافقت على شراء شينوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
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ويعقد كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعات مهمة هذا الأسبوع، وفق رويترز.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في ختام اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لترويض التضخم الجامح.

وارتفع سهم نوفارتس 1.1% بعدما قالت الشركة إنها وافقت على الاستحواذ على شركة شينوك للتكنولوجيا الحيوية في سياتل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6%. (العربية) 

المصدر: العربية
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