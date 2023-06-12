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إقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

Lebanon 24
12-06-2023 | 14:44
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية، فيما يترقب المتعاملون أسبوعا حافلا يشهد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وقرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
 
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وقال بوب هابركورن، كبير خبراء السوق في "إر.جي.أو فيوتشرز"، إننا "نبدأ الأسبوع الجاري وأسعار الذهب تتغير سريعاً بشكل ملحوظ"، مشيراً الى أنه "إذا توقف المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة، فهذا من شأنه أن يدفع أسعار الذهب للارتفاع بشدة".


ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر ايار، غداً، ومؤشر أسعار المنتجين، الأربعاء، قبيل انعقاد الفيدرالي الأميركي الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق من ذلك اليوم.


ومن المتوقع عموما أن يوقف البنك المركزي الأميركي دورة التشديد على مدار العام، حيث يقيم المسؤولون تأثير رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 16 عاما.

وتشير توقعات الأسواق على مؤشر CME FedWatch، إلى احتمالية بنسبة 74.7 بالمئة، بأن يكون القرار القادم للفيدرالي تثبيتا لأسعار الفائدة، لكن بالنظر لتوقعات الاجتماع اللاحق له، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 54.7 بالمئة، أن الفيدرالي سيعود لرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية بنسبة 30.2 بالمئة أنه سيثبتها مرة أخرى.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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