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إقتصاد

قبيل صدور بيانات محورية.. النفط يعمق خسائره

Lebanon 24
12-06-2023 | 16:50
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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عدة أسابيع، اليوم، مع تسليط المحللين الضوء على زيادة المعروض العالمي من الخام، ومخاوف تتعلق بشأن نمو الطلب، قبيل صدور بيانات محورية عن التضخم واجتماع الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
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وخفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط، بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران، لتبلغ توقعات البنك لسعر خام برنت لشهر ديسمبر الآن 86 دولارا للبرميل، انخفاضا من 95 دولارا للبرميل، و81 دولارا للبرميل لخام نايمكس، انخفاضا من 89 دولارا للبرميل.

وتشير توقعات الأسواق على مؤشر CME FedWatch، إلى احتمالية بنسبة 74.7 بالمئة، بأن يكون القرار القادم للفيدرالي تثبيتا لأسعار الفائدة، لكن بالنظر لتوقعات الاجتماع اللاحق له، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 54.7 بالمئة، أن الفيدرالي سيعود لرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية بنسبة 30.2 بالمئة أنه سيثبتها مرة أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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