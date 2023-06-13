24
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ابتداء من الشهر المقبل... رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل سترتفع
Lebanon 24
13-06-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير النقل والبنية التحتية التركية، عبد القادر أورال أوغلو، أن أنقرة سترفع - ابتداء من 1 يوليو القادم - رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة أكثر من 8%.
ونقلت صحيفة "Star" عن تصريح أورال أوغلو قوله "ابتداء من 1 يوليو عام 2023 نرفع هذه الرسوم مرة أخرى إلى 4,42 دولار (أي بزيادة بنسبة 8,3%)".
Advertisement
ويوم الاثنين الماضي كتبت صحيفة "أيدينليك" ("Aydınlık")، نقلا عن قرار الدائرة الرئيسية للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، عن الزيادة المخططة لرسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. وأضافت أن عائدات البلاد بعد اتخاذ هذا القرار قد تصل إلى 900 مليون دولار هذا العام.
وفي أكتوبر الماضي زادت السلطات التركية رسوم مرور السفن التجارية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل 5 أضعاف لتصل إلى 4,08 دولار.(نوفوستي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
Lebanon 24
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
05:00 | 2023-06-12
12/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز على علاقة حب بنجمة سورية شهيرة.. شوهدا معاً في البترون! (صور)
Lebanon 24
جورج خباز على علاقة حب بنجمة سورية شهيرة.. شوهدا معاً في البترون! (صور)
08:00 | 2023-06-12
12/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببطن مكشوف وجينز ممزق.. ابنة نوال الزغبي تلتقط سيلفي ونحافتها حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
ببطن مكشوف وجينز ممزق.. ابنة نوال الزغبي تلتقط سيلفي ونحافتها حديث الجمهور (صورة)
05:00 | 2023-06-12
12/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" ستُدفع لهؤلاء في لبنان.. هذا ما تبلغوا به عبر الهاتف!
Lebanon 24
"دولارات" ستُدفع لهؤلاء في لبنان.. هذا ما تبلغوا به عبر الهاتف!
14:56 | 2023-06-12
12/06/2023 02:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن لقاء باسيل مع اللواء إبراهيم خلال الساعات الماضية.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
كلامٌ عن لقاء باسيل مع اللواء إبراهيم خلال الساعات الماضية.. هذا ما كُشف عنه
13:01 | 2023-06-12
12/06/2023 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:15 | 2023-06-13
لتجنّب الانهيار... هذا ما تحتاجه تونس
23:33 | 2023-06-12
في المغرب... شبح الإفلاس يهدد المقاولات الصغيرة
16:50 | 2023-06-12
قبيل صدور بيانات محورية.. النفط يعمق خسائره
15:00 | 2023-06-12
أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع
14:44 | 2023-06-12
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
12:00 | 2023-06-12
ليسَ لبنان.. إقتصاد بلدٍ عربيّ بارز يدخلُ مرحلة الإنهيار و "الصراع أنهكه"!
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
13/06/2023 09:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
13/06/2023 09:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
13/06/2023 09:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact