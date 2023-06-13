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إقتصاد
عطل يضرب البورصة المصرية... ما القصة؟
Lebanon 24
13-06-2023
|
05:00
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علنت شركة إدارة البورصة المصرية عن توقف نظام التداول مؤقتا بسبب وجود عطل فني وجاري العمل على إصلاحه.
ونفت إدارة البورصة المصرية في بيان، ما يتم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة المصرية.
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وقالت شركة البورصة المصرية، إنه جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة، وسنوافيكم بالتطورات أولا بأول.
وتراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25% عند 17696 نقطة.
كما نزل مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.29% إلى 3627 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.17% عند 5325 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.151 تريليون جنيه، وتوجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 43.6 مليون جنيه و2.96 مليون جنيه على التوالي، في حين قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بنحو 46.6 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.03 تريليون جنيه والكمية 570.5 مليون ورقة منفذة على 41.4 ألف عملية.
وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد استهلت تعاملات اليوم الاثنين على صعود جماعي، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14%، مسجلا 17764 نقطة.(RT)
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