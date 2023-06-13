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إقتصاد

قفزة "تاريخية" في "بورصة" مؤشر ياباني شهير.. ماذا حدث؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 02:58
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ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، ليغلق فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاماً مدعوماً بأسهم التكنولوجيا وسط توقعات بتدفق الاستثمارات على شركات صناعة الرقائق.

وواصل المؤشر ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي وزاد 1.8 بالمئة إلى 33018.65 نقطة متجاوزاً المستوى النفسي المهم للمرة الأولى منذ تموز 1990.
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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 بالمئة ليغلق عند 2264.79 نقطة.

وقفزت أسهم مجموعة سوفت بنك كورب 5.25 بالمئة بفضل أنباء عن احتمال دخولها في مشروع ذكاء اصطناعي مع شركة أوبن إيه.آي المشغلة لتقنية تشات جي.بي.تي وأن وحدتها لأشباه الموصلات (آرم) تجري محادثات استثمارية مع شركة إنتل كورب. كذلك، ارتفع سهم شركة أدفانتيست كورب لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.79 بالمئة.

وقفز سهم تويوتا موتور كورب 4.99 بالمئة بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات خططاً لتسويق الجيل التالي من بطاريات السيارات الكهربائية اعتباراً من عام 2026. ومن بين شركات مؤشر نيكي، ارتفعت أسهم 170 شركة بينما تراجعت أسهم 54 شركة.

وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات 3.4 بالمئة مسجلاً أفضل أداء من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كما تصدّر مؤشر شركات صناعة الورق الخاسرين منخفضاً 1.05 بالمئة.
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