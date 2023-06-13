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إقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023

Lebanon 24
13-06-2023 | 08:00
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أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري لتبقى عند 2.3 مليون برميل يوميا، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

كما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2023 عند 1.4 مليون برميل يوميا، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، الثلاثاء.
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وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في ايار ليصل إلى 28.06 مليون برميل يوميا مع بدء تطبيق التخفيضات الطوعية. (سكاي نيوز)
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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