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إقتصاد

ليعتبر نفسه ثريا... كم يحتاج من المال الأميركي؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 23:15
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لكي تكون ثريا في الولايات المتحدة، فأنت بحاجة إلى 2.2 مليون دولار على الأقل، وذلك وفقا لاستطلاع بشأن الثروة لعام 2023 الذي أجرته شركة "تشارلز شواب" للخدمات المالية، الثلاثاء، بحسب وكالة "بلومبرغ".
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وأوضحت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، أن الاستطلاع طلب من عينة تمثيلية على المستوى الوطني من الأميركيين تقدير متوسط صافي الثروة المطلوب للوصول إلى صفوف الأغنياء.

ووفقا للوكالة، رغم هذا المبلغ الضخم، قال 48 في المئة من المستطلعين إنهم يشعرون بالفعل بالثراء اليوم، بمتوسط صافي ثروة يبلغ 560 ألف دولار فقط.

وذكرت الوكالة أنه خلافا للرواية القائلة بأن الشباب يكافحون من أجل المال، كان الشعور بالثراء أكثر شيوعا بين جيل الألفية والجيل "Z"، وهي المجموعة الديموغرافية التي تلي جيل الألفية.

ووفقا للوكالة، أفاد 57 في المئة و 46 في المئة على التوالي بأنهم يشعرون بالثراء مقارنة بـ 41 في المئة فقط من الجيل إكس، الذي يشير إلى الفئات التي ولدت ما بين أوائل الستينيات إلى أوائل الثمانينيات، و 40 في المئة من جيل طفرة المواليد، وهي المجموعة الديموغرافية التي تتبع الجيل السابق للجيل إكس.

وأشارت الوكالة إلى أن النتائج غير المنطقية تظهر الصعوبات في تحديد ما تعنيه الثروة في الولايات المتحدة، مع الارتفاع الحاد في أسعار المساكن وارتفاع أسعار السلع اليومية، ما يتطلب أموالا أكثر من أي وقت مضى للشعور بالأمان المالي، خاصة في المدن ذات التكلفة المعيشة المرتفعة.

وتختلف القوة الشرائية لراتب مكون من ستة أرقام بشكل كبير في أماكن مختلفة داخل الولايات المتحدة، في حين أن الظروف الفردية مثل حجم الأسرة وملكية المنزل والديون يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الشعور بالثراء المالي.(الحرة) 
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