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إقتصاد

100 دولة تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

Lebanon 24
14-06-2023 | 02:00
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تنطلق اليوم الأربعاء في روسيا فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط توقعات بأن يستقطب الحدث الآلاف، بمن فيهم مسؤولون وقادة شركات من مختلف دول العالم.

وأشار محافظ مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، إلى تزايد الاهتمام بالمنتدى وسط سعي دول العالم لتوسيع التعاون مع روسيا، على الرغم من الضغط الغربي لعرقلة هذا الاتجاه.
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وقال المسؤول الروسي إن "التغيرات الجيوسياسية أثرت بالتأكيد على المنتدى، لكنه لا يزال حدثا عالميا"، مضيفا أن المنتدى هذا العام سيجمع ممثلين من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة والصين والهند وفيتنام.

وبحسب بيغلوف فإنه من المتوقع أن يشارك عدد كبير من الضيوف من دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند، لافتا إلى أنه يتم تكثيف التعاون مع هذه الدول قطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء السفن والطب والتعليم.

وعن المشاركة العربية في المنتدى قال محافظ مدينة سان بطرسبورغ: "نتطلع إلى تمثيل كبير من الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. سنرحب بأصدقائنا من إيران وسوريا بحرارة شديدة".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيفة شرف.

وسيركز الحدث الدولي، الذي يستمر لمدة 4 أيام، على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ومشاركة الإمارات هذا العام تأتي بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2022، وقطر في العام 2021. وفي العام 2022، شهد المنتدى إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم التوقيع على 691 اتفاقية.(RT + نوفوستي) 


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