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إقتصاد
اتفاق بين اليابان وأوبك... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
14-06-2023
|
01:10
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أفادت صحيفة نيكي، بأن اليابان ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقتا على إقامة حوار بين كبار المسؤولين في وقت تتطلع فيه البلاد، وهي رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى تعزيز أمن الطاقة.
والتقى المسؤول الياباني كي تاكاجي مع أمين عام أوبك هيثم الغيص في مقر المنظمة في فيينا يوم الثلاثاء، حيث ناقشا إمدادات الطاقة العالمية وتوقعات الطلب واتفقا على إطلاق خط اتصالات دائم.
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ونقلت وكالة جيجي للأنباء عن مصادر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدرس زيارة السعودية والإمارات العضوين في أوبك خلال تموز، كما أنه قد يزور قطر.
ووفقا لمصادر جيجي، من المتوقع أن يبحث كيشيدا سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط الخام وضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان.
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