26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بسبب التضخم.. تركيا تلجأ لإصدار فئة جديدة من عملتها!
Lebanon 24
14-06-2023
|
01:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام تركية بأن وزير المالية الجديد محمد شيمشك بصدد الكشف عن فئة جديدة من العملة التركية.
وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تظهر التصميم الأولي لفئة الـ500 ليرة تركية. ومن المنتظر أن يكشف شيمشك عنها قريبا، تماشيا مع معدلات التضخم الحالية وسعر صرف الليرة أمام الدولار.
Advertisement
ويأتي هذا القرار تماشيا مع معدلات التضخم الحالية، وسعر صرف الليرة أمام الدولار. حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا، ووصل سعر الصرف إلى 23.40 ليرة لكل دولار.
ويمكن أن تقلل الأوراق النقدية الكبيرة كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد، ويمكن استخدامها أيضا لتلبية الطلب ولضمان عدم نفاد النقد من البنوك.
ورجح اقتصاديون أن يكون هبوط الليرة إشارة قوية إلى خطوات الانتقال إلى سوق أكثر ليبرالية، وفق ما تعهد به وزير المالية التركي الجديد، الذي أكد أنه لم يبق أمام بلاده سوى خيار العودة إلى أساس عقلاني، معتبرا أن الاقتصاد التركي قائم على القواعد وإمكانية التنبؤ به وسيكون مفتاح الوصول إلى الرفاهية المنشودة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-06-13
13/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
05:44 | 2023-06-13
13/06/2023 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
15:13 | 2023-06-13
13/06/2023 03:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
11:44 | 2023-06-13
13/06/2023 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
06:30 | 2023-06-13
13/06/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-06-14
التضخم في أميركا... الأرقام الى مزيد من الارتفاع
03:01 | 2023-06-14
قبيل قرار الفيدرالي الأميركي.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
02:42 | 2023-06-14
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:38 | 2023-06-14
مليارا دولار خسائر كردستان العراق من وقف تصدير النفط
02:00 | 2023-06-14
100 دولة تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
01:10 | 2023-06-14
اتفاق بين اليابان وأوبك... اليكم التفاصيل
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
14/06/2023 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
14/06/2023 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
14/06/2023 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact