26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
14-06-2023
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93,200 و93,300 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيل قرار الفيدرالي الأميركي.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
Lebanon 24
قبيل قرار الفيدرالي الأميركي.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
14/06/2023 12:13:11
14/06/2023 12:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
14/06/2023 12:13:11
14/06/2023 12:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيتأثر سعر الدولار بجلسة انتخاب الرئيس؟
Lebanon 24
هل سيتأثر سعر الدولار بجلسة انتخاب الرئيس؟
14/06/2023 12:13:11
14/06/2023 12:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
14/06/2023 12:13:11
14/06/2023 12:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سعر الصرف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-06-13
13/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
05:44 | 2023-06-13
13/06/2023 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
15:13 | 2023-06-13
13/06/2023 03:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
11:44 | 2023-06-13
13/06/2023 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
06:30 | 2023-06-13
13/06/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-06-14
التضخم في أميركا... الأرقام الى مزيد من الارتفاع
03:01 | 2023-06-14
قبيل قرار الفيدرالي الأميركي.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
02:38 | 2023-06-14
مليارا دولار خسائر كردستان العراق من وقف تصدير النفط
02:00 | 2023-06-14
100 دولة تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
01:44 | 2023-06-14
بسبب التضخم.. تركيا تلجأ لإصدار فئة جديدة من عملتها!
01:10 | 2023-06-14
اتفاق بين اليابان وأوبك... اليكم التفاصيل
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
14/06/2023 12:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
14/06/2023 12:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
14/06/2023 12:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact