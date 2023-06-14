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إقتصاد

على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 02:42
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93,200 و93,300 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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