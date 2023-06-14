على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 93,200 و93,300 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.