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إقتصاد

وفقا للتوقعات.. الاقتصاد البريطاني يعاود النمو

Lebanon 24
14-06-2023 | 13:00
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شهد الاقتصاد البريطاني انتعاشا في نيسان، مع تعافي المبيعات، خاصة مبيعات السيارات، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% خلال الشهر. وجاءت الزيادة متماشية مع التوقعات، لكنها لم تعوض الانكماش بنسبة 0.3% الذي شهده الاقتصاد في آذار.
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إلا أنه يتوقع على المدى الطويل أن ينمو الاقتصاد البريطاني بالكاد، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والإضرابات في عدد من القطاعات، بما فيها الصحة والتعليم والنقل.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في شؤون المملكة المتحدة في مؤسسة بانثيون ماكروإيكونوميكس، صامويل تومبس، إنه يتوقع أن يظل النمو في الربع الثاني دون تغيير عن الربع الأول، مع استمرار الإضرابات.

علاوة على ذلك توقع تومبس أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة للأسر إلى تعزيز النمو في النصف الثاني من العام، قائلا "يتعين أن يحدث انتعاش بطيء ولكنه مطرد في النصف الثاني من العام الجاري". (العربية) 
المصدر: العربية
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