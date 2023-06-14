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إقتصاد

التفاؤل بتثبيت الفيدرالي للفائدة يدفع مؤشرات الخليج للارتفاع.. وهذه آخر الأرقام

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:51
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أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع ألا يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأميركي.
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وعلى مؤشر CME FedWatch، تظهر الأسواق توقعاً بنسبة 95.4 بالمئة، بأن يثبت الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه اليوم، بينما تتوقع الأسواق بنسبة 58.7 بالمئة، بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه اللاحق.

وتربط معظم الدول الخليجية عملاتها بالدولار، وعادة ما تحذو معظم بنوكها المركزية حذو السياسة النقدية الأميركية.

تحركات الأسواق

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية واحداً بالمئة ليغلق عند 11533 نقطة، مدعوما بصعود أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.2 بالمئة ومصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

وواصل مؤشر السوق في دبي ارتفاعاته ليغلق اليوم مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 3717 نقطة، بفضل قفزة نسبتها 1.8 لسهم شركة إعمار العقارية.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بي.دي.سويس، إن بورصة دبي استقرت إلى حد ما في ظل انتظار المتعاملين قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف تقي الدين "يمكن أن يتعرض المؤشر الرئيسي لضغوط إذا اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قرارا مفاجئا في ظل كون السوق عرضة بالفعل لتصحيحات سعرية محتملة".

كذلك، أغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي مرتفعا 0.4 بالمئة عند 9393 نقطة.

وقفز مؤشر الأسهم الرئيسي في قطر 0.8 بالمئة ليبلغ 10292 نقطة مع صعود سهم صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات 1.3 بالمئة.

وقال تقي الدين إن سوق الأسهم القطرية تعافت إلى حد ما بعد تصحيحات سعرية على مدى شهر، مع عودة المستثمرين إلى السوق.

وأضاف: "لكن ربما يكون رد فعلهم قوياً على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة".

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في مصر مستقراً من دون تغير عند 17873 نقطة.
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