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إقتصاد

زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية.. إليكم المعطيات

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:56
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أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة مفاجئة الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع.
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وذكرت الإدارة، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من حزيران، علماً أن هناك محللين توقعوا انخفاضها 510 آلاف برميل في استطلاع أجرته "رويترز".
وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 61 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

كذلك، قالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 316 ألفا.

وأظهرت بيانات الإدارة، أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 1.2 مليون.

وقالت الإدارة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بواقع 810 آلاف برميل يومياً. 
 
 
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