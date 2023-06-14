Advertisement

إقتصاد

عالمياً... ارتفاع اضافي بأسعار النفط

Lebanon 24
14-06-2023 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1077663-638224060888330887.jpg
Doc-P-1077663-638224060888330887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفعت أسعار النفط الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبتها في اليوم السابق على المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل، إذ تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات اقتصادية صينية هامة بالنسبة لمؤشرات الطلب.
Advertisement

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.41 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0009 بتوقيت غرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولارا للبرميل، بزيادة 23 سنتا أو 0.4 بالمئة.

نزل خاما القياس 1.5 بالمئة الأربعاء بعد توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.

كما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة الخميس.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:00 | 2023-06-15
22:46 | 2023-06-14
16:56 | 2023-06-14
16:51 | 2023-06-14
16:00 | 2023-06-14
15:53 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website