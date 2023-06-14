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إقتصاد
عالمياً... ارتفاع اضافي بأسعار النفط
Lebanon 24
14-06-2023
|
23:06
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ارتفعت أسعار النفط الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبتها في اليوم السابق على المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل، إذ تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات اقتصادية صينية هامة بالنسبة لمؤشرات الطلب.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.41 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0009 بتوقيت غرينتش.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولارا للبرميل، بزيادة 23 سنتا أو 0.4 بالمئة.
نزل خاما القياس 1.5 بالمئة الأربعاء بعد توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.
كما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة الخميس.(الحرة)
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