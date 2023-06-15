رئيس كينيا يدعو إلى التخلي عن الدولار الأميركي

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دعا الرئيس الكيني وليام ساموي روتو، في تصريح من برلمان جيبوتي، الدول الإفريقية إلى التخلي عن استخدام الدولار الأميركي في التجارة بين القارات، وسط تصفيق الحضور.وخلال خطابه، سلط روتو الضوء على الحاجة إلى التخلي عن الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات التجارية بين جيبوتي وكينيا، مشككا في ضرورة إشراك العملة الأميركية في الأنشطة التجارية بين البلدين.وأكد روتو أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي Afreximbank قد وفر آلية تمكن التجار داخل القارة من الانخراط في التجارة باستخدام عملاتهم المحلية، معربا عن دعم كينيا لنظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا، الذي يديره بنك Afreximbank.وأثار السؤال عن سبب ضرورة شراء البضائع من جيبوتي ودفع ثمنها بالدولار الأميركي، معتبرا أنه لا يوجد سبب وجيه لهذه الممارسة.وأوضح أن النية ليست معارضة الدولار الأميركي، بل تشجيع المزيد من التجارة غير المقيدة. وأشار إلى أنه لا يزال من الممكن تسوية المشتريات التي تتم من الولايات المتحدة بالدولار الأميركي، بينما يمكن إجراء المعاملات مع جيبوتي باستخدام العملات المحلية.(today news africa)