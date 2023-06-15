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إقتصاد

تراجع طفيف.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
15-06-2023 | 02:53
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل أمس ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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