تراجع طفيف.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل أمس ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.