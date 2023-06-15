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إقتصاد
كيف أثّر تراجع الدولار على أسعار الذهب؟
Lebanon 24
15-06-2023
|
11:19
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ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات بعد بيانات اقتصادية أميركية، لكن المخاوف من أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة حدت من المكاسب.
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وانخفض الناتج الصناعي الأميركي 0.2 بالمئة في أيار، مخالفا التوقعات بزيادة قدرها 0.1 بالمئة، بينما أظهر تقرير منفصل عدم تغيير في طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة عند 262 ألفا للأسبوع الماضي.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في أيار بفضل الإقبال على شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يساعد في دعم الاقتصاد خلال ربع السنة الحالي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في نيسان. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المبيعات 0.1 بالمئة.
وبحلول الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1950.59 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوي منذ 17 آذار. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1962.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.73 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 982.31 دولار، وخسر البلاديوم 0.7 بالمئة مسجلا 376.70 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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